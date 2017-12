Baiersbronn Baiersbronner Miniköche bei Aids-Gala

"Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Kinder für die Teilnahme an der Gala entschieden haben", so Janine Koch von der Baiersbronn Touristik (Teamleiterin der Baiersbronner Miniköche). "Es ist bemerkenswert, mit wie viel Freude und Herz die jungen Köche bei allen Minikoch-Veranstaltungen dabei sind."

Neben den regulären Monatstreffen in den vier Ausbildungsbetrieben Hotel Tanne, Hotel Traube Tonbach, Hotel Bareiss und Hotel Sackmann in Baiersbronn haben die Miniköche die Möglichkeit, an überregionalen Veranstaltungen teilzunehmen. Diese werden von Jürgen Mädger, dem Erfinder der Miniköche, organisiert und koordiniert.