Baiersbronn Aus ihrem Zweit- wurde ein Erstwohnsitz

Die Kreis-VHS habe 13 Außenstellen im Landkreis mit Mitarbeitern besetzt, erklärte der Leiter der Kreisvolkshochschule, Sascha Falk, bei einem Pressegespräch in Baiersbronn. Diese Mitarbeiter seien direkt vor Ort Ansprechpartner für das Angebot und das örtliche Netzwerk. Nachdem die Stelle in Baiersbronn längere Zeit nicht besetzt war, habe man nun Nava Fallscheer-Bosch für diese Aufgabe gewinnen können.

Nava Fallscheer-Bosch wohnt seit April in Baiersbronn. Hier hat sich die Karlsruher Dozentin für Web- und Grafikdesign vor zwei Jahren ein Haus gekauft, das sie ursprünglich als Ferienhaus nutzen wollte. Aber es sei so schön hier, dass sie umgezogen sei, erzählte sie.

In ihrer Tätigkeit im Vorstand der jüdischen Gemeinde in Karlsruhe für die Bereiche Kultur und Jugend sowie bei ihrer Arbeit als Dozentin habe sie bereits viele Erfahrungen in der Bildungsarbeit gesammelt. In Zusammenarbeit mit den Baiersbronnern – egal ob Vereinen, Gastronomen, Betrieben, der Verwaltung oder einfach Bürgern – möchte sie das Programmangebot der VHS vor Ort wiederbeleben. Das Programm in Baiersbronn sei ausbaufähig, räumte Bürgermeister Michael Ruf ein. Er freute sich, dass die Stelle nun wieder besetzt ist, und sicherte seine Unterstützung zu. Ein gutes Bildungsangebot für Jung und Alt, egal ob Weiterbildung oder Hobby, sei ein positiver Standortfaktor, werte eine Gemeinde auf und sei durchaus ein Grund für einen Ortswechsel, stellte Ruf fest.