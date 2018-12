Baiersbronn Auf Platz eins im Land

Im Rahmen einer großen Preisverleihung im Europa-Park in Rust überreichte Minister Guido Wolf das Gütesiegel "Familien-Ferien Baden-Württemberg" an die Gemeinde Baiersbronn. Mit dem Siegel darf die Tourismusgemeinde drei weitere Jahre offiziell bis 2021 werben, informiert die Baiersbronn Touristik in einer Pressemitteilung.

Besonders hervorgehoben worden sei, dass das Thema Familien in allen Angebotsfeldern wie Wandern oder Mountainbiken sehr präsent ist und auch bei Neuinvestitionen Familien als zentrale Zielgruppe gut berücksichtigt werden. Unter anderem fielen der Jury auch die ganzjährigen Kinderveranstaltungen positiv auf.

"Nicht nur für Familien, die in Baiersbronn Urlaub machen, bieten die Angebote einen Mehrwert. Vor allem steigert ein solches Konzept auch die Lebensqualität für unsere Bürger im Ort", sagt Patrick Schreib, Geschäftsführer der Baiersbronn Touristik.