Baiersbronn Auch Verkehrsminister Winfried Hermann tritt in die Pedale

Baiersbronn. Radeln mit Verkehrsminister Winfried Hermann war am Samstag unter dem Motto "Tour de Murg historisch" angesagt. Rund 40 Radfahrer waren mit von der Partie auf der Strecke von Freudenstadt bis zum Museum Haus Kast in Gaggenau-Hörden und bekamen dabei auch mehrere Regengüsse und sogar ein Gewitter ab. Stopps gab es auf der Strecke an geschichtlich interessanten Orten, unter anderem in Friedrichstal und an der Münsterkirche Klosterreichenbach.