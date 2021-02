Narrensprung trotz Corona Auch Oberndorfer ignorieren das Verbot

Viele hatten es wohl geahnt und standen am Fasnetsdienstag trotz des Aufruhrs, den es in Rottweil wegen des kleinen Narrensprungs gegeben hatte, in der Oberndorfer Oberstadt, um den Umzug mit Schantle, Narro und Hansel zu empfangen.