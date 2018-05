Baiersbronn Auch Kostüme sind selbst gemacht

Baiersbronn. Das zauberhafte Stück für Kinder erzählt die Geschichte eines schlauen Mädchens, das zusammen mit einem Bär auf Schatzsuche geht. Bekannt sind die Abenteuer von Mascha und dem Bären aus der beliebten Kika-Serie.

Schauspieler stellen Figuren dar

In Sperlichs Märchentheater werden die Figuren nicht von Puppen, sondern von Schauspielern dargestellt und erwecken so die Charaktere zum Leben. Das Familienunternehmen Sperlich, das sich hinter dem Märchentheater verbirgt, freut sich über den guten Besuch an allen Tagen. "Wir kommen gerne nochmal nach Baiersbronn", so Barbara Sperlich, die Schwiegertochter des Besitzers Bodo Sperlich.