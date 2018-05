Baiersbronn Arbeiten sollen bald starten

Baiersbronn. Die Mittel für die Samnierung der Flachdächer der Johannes-Gaiser-Schule wurden bereits in den Haushaltsplan der Gemeinde eingestellt. Nun müssen die Aufträge vergeben werden. Nach Auswertung der Angebote ist die Firma Müller GmbH & Co. KG aus Weinstadt die günstigste Bieterin mit 579 749 Euro für die Flachdachabdichtung, wie die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Baiersbronner Gemeinderats mitteilte. Für die lüftungstechnische Anlage gab die Fima Gauß GmbH aus Freudenstadt mit 22 300 Euro das niedrigste Angebot ab. Bürgermeister Michael Ruf teilte jedoch mit, dass bisher weder ein Zuschussbescheid noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vorliegen, sodass mit der Vergabe noch gewartet werden solle. Die Verwaltung schlug daher vor, dass der Technische Ausschuss die Aufträge in seiner Sitzung am am 8. Mai vergibt. Man rechne bald mit den notwendigen Zusagen. Die Arbeiten sollen noch im Mai beginnen.

Im Hinblick auf eine Photovoltaikanlage auf der Dachfläche sei man zu der Erkenntnis gelangt, dass diese sinnvoll wäre. Allerdings arbeite die Verwaltung noch genaue Vorschläge aus und stelle diese in der Mai-Sitzung vor. Einstimmig beschoss der Gemeinderat, den Technischen Ausschuss mit der Vergabe der Arbeiten zu beauftragen.

Planentwurf gebilligt