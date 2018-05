Baiersbronn Aquafitness und Wanderungen kommen gut an

Von einem erfolgreichen Vereinsjahr zeugten die Berichte des Vorsitzenden Erwin Zepf, der Schriftführerin Johanna Haist und der Kassiererin Sabine Dehmel. Auch im vergangenen Jahr seien die Angebote des Kur- und Kneippvereins von den Gästen gut angenommen worden, berichtet der Verein. Von Mai/Juni bis Oktober fanden regelmäßig Treffen der Nordic-Walking-Gruppe, Kneipp-Wanderungen und Aquafitness statt.

Als Erfolg wertet der Verein zudem den Weihnachtsmarkt in Schönmünzach, der wieder viele Besucher in den Kurpark zog. Zum ersten Mal bereicherte ein Kurkonzert des Harmonikaspielrings Baiersbronn den Markt. So konnten sich die vielen Besucher im Kursaal bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Der Markt habe sich in den vergangenen Jahren etabliert.

Tourismusdirektor Patrick Schreib ging auf den Tourismus ein. Die Übernachtungszahlen in der Gemeinde Baiersbronn seien weiterhin stabil.