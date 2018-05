Baiersbronn 125 Grundschüler pritschen und baggern bei Aktionstag

So war es denn Zufall, dass es genau 125 Schüler in den drei dritten und den drei vierten Klassen der Wilhelm-Münster-Grundschule sind. Schulleiterin Tanja Wildermann war sofort bereit, ihren Schülern die Möglichkeit zu bieten, einmal in den Volleyballsport zu schnuppern.

Auf Andrea Braun von der Freizeitmannschaft, Klaus Gaiser, Abteilungsleiter, und Gerhard Lindner, Jugendtrainer, kam organisatorisch einiges zu. Schließlich war es so weit. Um 8 Uhr belebte sich die Halle mit den 60 Schülern der dritten Klassen.

Jeder der drei Trainer übernahm je eine Klasse in einem Hallendrittel. Auf Aufwärmen und Ballgewöhnung folgte die Einführung ins Pritschen. Nach Einzel- und Partnerübungen konnten sich die jungen Sportler am Netz messen und Punkte zählen, und nach einer Pause und eifrigem Diskutieren, was man denn schon alles kann, folgte die Einführung ins Baggern – das untere Zuspiel.