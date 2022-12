Bahnhof in Villingen

1 Eine Delegation des Villinger Eisenbahn-Clubs überreicht Triebfahrzeugführer Axel Gnauck vom Zweckverband Ringzug stellvertretend für alle Eisenbahndiensthabenden ein kleines Weihnachtspräsent. Foto: Klatt

"23.30 Uhr" lautet die magische Uhrzeit am Heiligen Abend 2022.















Villingen-Schwenningen - Bis zu diesem Zeitpunkt hat Axel Gnauck Dienst auf dem Führerstand des 700 PS-starken Regio-Shuttel-Triebwagens des Zweckverbandes Ringzug.

Mit zahlreichen Fahrgästen besetzt

Mit zahlreichen Fahrgästen besetzt, erreicht der Ringzug pünktlich auf die Minute Gleis 3 im Villinger Bahnhof. Dort wartete am diesjährigen Weihnachtsabend abermals eine kleine Delegation des Villinger Eisenbahn-Clubs, um einen Bediensteten der großen Eisenbahn stellvertretend für alle Eisenbahn-Diensthabenden mit einen kleinen Weihnachtspräsent zu überraschen.

Seit 40 Jahren pflegen die Eisenbahnfreunde aus der Villinger Webergasse nun diesen Brauch. Ob auf Stellwerken oder im Zug, ob auf dem Triebfahrzeugführerstand oder früher bei Schrankenwärterposten, Diensthabende an diesem Abend freuen sich immer, wenn man ihrer gerade an Weihnachten gedenkt. Mit einem freundlichen Gruß aus dem kleinen Fenster im Führerstand verabschiedete sich Axel Gnauck in Richtung Haltepunkt Zollhaus.