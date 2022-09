«Konzertierten Aktion» Scholz: "Werden auch das Preisproblem in den Griff bekommen"

Das Treffen zur Konzertierten Aktion endet abermals mit einem Versprechen des Kanzlers an die Bevölkerung - und einer vorsichtigen Anregung an die Arbeitgeber, wie diese in der Krise helfen könnten.