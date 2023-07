1 Mit Kerstin Binder, damals Erdmann, war Juan García im Badkap in Albstadt tätig. Foto: Archiv Garcia

45 Jahre lang ging er mit Leidenschaft seinem Beruf nach; in wenigen Wochen verabschiedet sich Juan García Segura, Bademeister der Bäderbetriebe Winterlingen, in den Ruhestand. Der Abschied fällt nicht leicht – weder ihm, noch seinen Kollegen oder den Gästen.









Ruhig und gelassen lässt Juan García Segura seinen Blick über die beiden Wasserbecken im Winterlinger Naturfreibad schweifen. „Das muss in diesem Beruf einfach sitzen“, sagt er. „Wachsamkeit ist das A und O.“ García weiß, wovon er spricht: Schließlich ist „Hansi“, wie er von vielen genannt wird, seit 45 Jahren Bademeister – noch bis Ende Juli. Danach geht er in den Urlaub – und am 1. September in den Ruhestand.