1 Besuch bei der Bäckerei Miller in Nagold (von links): Der stellvertretende SPD-Landesvorsitzende Parsa Marvi, Muhamed Ali Öner, Marina Ederle, Eugen Miller, Bernd Gorenflo und Daniel Steinrode Foto: Bernd Gorenflo

Im Rahmen ihrer Erkundigungen von Betrieben und Einrichtungen in Nagold war die SPD zu Besuch in der Bäckerei Miller, um sich angesichts der herrschenden Krisensituation direkt vor Ort ein Bild zu machen.















Nagold - Mit von der Partie war neben den beiden Vorsitzenden Marina Ederle und Muhamed Ali Öner, dem Fraktionsvorsitzenden Daniel Steinrode und Vorstandsmitglied Bernd Gorenflo auch Parsa Marvi aus Karlsruhe, Stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg und Mitglied des Bundestages, mit Sitz dort im Finanzausschuss.

Empfangen wurde die SPD von Eugen Miller, dem Inhaber der Bäckerei. Er hat 1991 die Bäckerei von seinem Vater übernommen. Die Bäckerei in der Marktstraße in Nagold ist nicht nur Verkaufsstelle, dort wird auch produziert, also gebacken. Der logistische Aufwand sei hier zwar größer, als zum Beispiel in einem Industriegebiet, aber Eugen Miller bezeichnet sich selbst als "bekennender Innenstädter".

Energiepreise zum Thema

Es verwundert nicht, dass die Gespräche die Themen Energie, Energiepreise und deren Folgen zum Inhalt hatten. Auch die Bäckerei Miller ist betroffen, zwar sind deren Backöfen nicht mit Gas, sondern ölbefeuert, aber auch beim Öl haben sich die Preise verdoppelt, der Strombezug hat sich um 38 Prozent verteuert. Eugen Miller legte dar, dass er nicht alle zusätzlich entstehenden Kosten an die Kunden weitergeben kann, er stehe in der Verantwortung gegenüber seinen Kunden und bietet Arbeit für 35 Mitarbeitende, auch wenn viele davon in Teilzeit arbeiten.

Die Runde – auch Parsa Marvi – war einhellig der Meinung, dass Hilfen für den Mittelstand baldmöglichst fließen müssten, zu groß sei die Gefahr, dass Handwerksbetriebe aufgeben. "Das darf alles nicht zu spät kommen", so Eugen Miller. Denen: "Was kaputt geht, das ist weg."

Daniel Steinrode erinnert an das „Kaufhaus Nagold“

Stadtrat Daniel Steinrode erinnerte an das "Kaufhaus Nagold". Dieses Kaufhaus brauche das Bäckerhandwerk in der Stadt. Geschäftsaufgaben befördern ein Ausbluten und Verarmen der Innenstadt samt aller weiterer Folgen.

Parsa Marvi informierte über die Gas- und Strompreisbremse. Die Runde nahm dabei kritisch Stellung zu den zu beobachtenden Mitnahmeeffekten der Energiedienstleister.

Bäckerei ein belebendes Element in der Innenstadt

Die SPD war sich einig, dass die Bäckerei Miller in der Innenstadt ein belebendes Moment darstellt, Innen- und Außenbewirtung werden gerne angenommen und wöchentlich wechselnde Angebote machen die Kunden neugierig.

Die Traditionsbäckerei, deren Vorfahren seit 1800 in Nagold im Backhandwerk tätig sind, unterhält in Vollmaringen, Gündringen und Walddorf Verkaufsstellen, für Teilorte oftmals die einzige Möglichkeit der Nahversorgung und somit ein wichtiges und unverzichtbares Strukturelement auf den Ortschaften.