1 Das Badschnass bleibt künftig längere Zeit leer und von Badegästen ungenutzt. Foto: Riesterer

Die Attraktivität des Hallenbads „Badschnass" dürfte einen gehörigen Knick erhalten. Peter Kälble, der Geschäftsführer der Stadtwerke, will das Bad jede Woche rund ein Viertel der Zeit weniger öffnen.









Hintergrund ist Kälble zufolge eine angespannte Personalsituation. Seit Oktober 2021 hätten die Stadtwerke zwei Fachangestellte für Bäderbetriebe verloren und seien seither ohne Erfolg intensiv auf Personalsuche. Kälble will deshalb von April an den aktuellen Dreischichtbetrieb auf einen Zweischichtbetrieb umstellen und bringt einen entsprechenden Beschlussvorschlag am Donnerstag, 21. März, in den Gemeinderat ein.