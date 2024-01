Baden-Württemberg: Winter meldet sich mit Schnee und Kälte zurück

1 Meteorologen rechnen wieder mit Schnee in Baden-Württemberg. Hier im Bild: Hirsau im Schwarzwald). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Manuel Kamuf

Der Deutsche Wetterdienst erwartet am Wochenende Schnee in Baden-Württemberg. Wo es weiß wird und wo möglicherweise sogar Staugefahr durch den Schneefall droht.









Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum Ferienende am Wochenende mit leichtem Schneefall in Baden-Württemberg. Betroffen seien am Samstag Lagen oberhalb von etwa 500 Metern, wie Oberschwaben, das Allgäu, der Südschwarzwald oder die Schwäbische Alb. Dort könnten sich bis zum Samstagabend Schneeschichten von drei bis fünf Zentimetern bilden, sagte ein DWD-Sprecher am Donnerstag. Der Schnee könnte auf Grund des sonnigen, aber kalten Wetters der folgenden Tage liegen bleiben.