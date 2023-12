1 Das Wetter im Südwesten soll noch stürmisch bleiben. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Deutsche Wetterdienst erwartet auch an den Tagen vor Heiligabend weiterhin stürmisches Wetter. Erst am 24. Dezember soll der Wind dann weniger werden. Gibt es Hoffnung auf weiße Weihnachten?









Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet an den Tagen vor Heiligabend weiterhin stürmisches Wetter. Auch am Freitag und Samstag soll es zu Sturmböen und in hohen Lagen zu Orkanböen kommen. Oberhalb von 1000 Metern könne es sogar schneien und somit vereinzelt glatt werden.