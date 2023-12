Baden-Württemberg: Tausende Straftaten mit Messern - Tendenz steigend

1 Die Straftaten mit Messern in Baden-Württemberg nehmen zu. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Nicht erst seit dem Messermord an einem Mädchen in Illerkirchberg wird vor der Gefahr durch Stichwaffen gewarnt. Es wird kontrolliert, es wird bestraft - aber die Zahl der Angriffe steigt weiter.









In Schwäbisch-Gmünd ersticht ein Mann seinen Nachbarn, in Rheinstetten bedroht ein anderer einen Kassierer im Supermarkt und in Bietigheim-Bissingen soll ein junger Mann seine Mutter erstochen haben. Drei blutige Taten aus den vergangenen Tagen, bei allen wird ein Messer gezückt und nicht selten liegt am Ende ein Mensch am Boden. Drei von Tausenden von Fällen, bei denen im ablaufenden Jahr Menschen mit Messern überfallen, oft auch verletzt oder getötet worden sind. Allen Verboten, Kontrollen und Strafen zum Trotz werden Messer immer häufiger in Baden-Württemberg gezogen und benutzt. Nach einem starken Anstieg im vergangenen Jahr hat die Zahl dieser Straftaten im Südwesten in den letzten zwölf Monaten weiter zugelegt.