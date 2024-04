1 Das Wochenende in Baden-Württemberg wird wieder sommerlich. (Symbolbild) Foto: dpa/Anne Stein

Nach einer kurzen, kühleren Pause geht es zum Wochenende hin wieder sommerlich weiter. Wie die Aussichten für Baden-Württemberg im Detail aussehen.









Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Wochenende in Baden-Württemberg sommerliche Temperaturen. Samstag und Sonntag sollen es mancherorts bis zu 27 Grad werden, wie ein Sprecher des DWD am Donnerstag sagte. Sogar im Hochschwarzwald übersteige das Thermometer die 20-Grad-Grenze. Am Sonntag könnte der Himmel allerdings an manchen Stellen im Ländle wolkenverhangen sein.