Baden-Württemberg muss sich am Wochenende auf viel Regen und teils Gewitter einstellen. Mit welchen Temperaturen die Meteorologen vom Deutschen Wetterdienst dabei rechnen.















Regnerisch wird das Wochenende in Baden-Württemberg. Ab Freitagnachmittag werden sich die Wolken immer mehr ausbreiten, sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen in Stuttgart voraus. Am Samstag soll der Himmel im Land wolkig bis bedeckt sein, dann setzt an immer mehr Orten der Regen ein, prognostizieren die Meteorologen. Teils kann es auch zu heftigen Schauern und Gewittern kommen, hieß es. Im höheren Bergland sind nicht mehr als neun Grad zu erwarten, am Oberrhein bis zu 16 Grad. Auch am Sonntag erwartet der DWD viel Regen und teils Gewitter bei Höchsttemperaturen um 11 Grad in höheren Lagen, in Freiburg bis zu 18 Grad.