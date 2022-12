4 Bei einer Razzia in Pfinztal. Foto: StN/StZ

Spezialkräfte der Polizei durchsuchen in Baden-Württemberg die Wohnungen von mutmaßlichen Corona-Leugnern und Reichsbürgern. Auch in anderen Bundesländern kam es zu Einsätzen. Was über den Großeinsatz bekannt ist.















Seit den frühen Morgenstunden durchsuchen Spezialkräfte der Polizei an zahlreichen Orten in Baden-Württemberg mindestens 34 Wohnungen mutmaßlicher Corona-Leugner und sogenannter Reichsbürger. Die Razzien finden nach Informationen unserer Zeitungen im Auftrag des Generalbundesanwaltes statt. In ganz Deutschland kam es zu ähnlichen Einsätzen und Festnahmen. 25 Menschen wurden festgenommen, 3000 Beamte sind in elf Bundesländern im Einsatz. Ihnen wird laut der Bundesanwaltschaft vorgeworfen, den Umsturz des Staates vorbereitet zu haben.

Im Land liegt der Schwerpunkt des Einsatzes von Spezialeinsatzkommando (SEK) und Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten (BFE) in den Landkreisen Karlsruhe und Pforzheim.

In Pfinztal-Wöschbach (Landkreis Karlsruhe) drangen Elitepolizisten des SEK in das Haus eines Beschuldigten ein, nach sie zur Ablenkung einen Knallkörper gezündet hatten. Die Beamten hatten sich dem Mehrfamilienhaus in einem gepanzerten Einsatzfahrzeug genährt.

Im April hatte ein mutmaßlicher Reichsbürger bei einer Razzia einen SEK-Beamten niedergeschossen und schwer verletzt. Es entwickelte sich der längste Schusswechsel zwischen Polizisten und einem Straftäter seit der Festnahme des RAF-Terroristen Andreas Baader 1972. Damals musste Baden-Württemberg nach Beginn der Schießerei ein gepanzertes Fahrzeug vom SEK in Nürnberg anfordern, weil das eigene SEK noch nicht über einen derartigen Panzer verfügte.

Größte Aktion gegen Rechtsextremisten in diesem Jahr

Aktuell sind bei den Durchsuchungen auch Ermittler des Bundes- und Landeskriminalamtes, Bereitschaftspolizisten, Diensthunde sowie Sprengstoffexperten eingesetzt. Es ist die größte Operation der Ermittlungsbehörden gegen Rechtsextremisten im Südwesten in diesem Jahr.

Einsätze in elf Bundesländern

Ähnliche Einsätze fanden am frühen Mittwochmorgen offenbar auch in anderen Bundesländern statt. Die Bundesanwaltschaft ließ in Deutschland insgesamt 25 Menschen aus der sogenannten Reichsbürgerszene festnehmen. Zahlreiche Beamte seien in elf Bundesländern im Einsatz, sagte eine Sprecherin der Karlsruher Behörde der Deutschen Presse-Agentur. In Baden-Württemberg ist ein Schwerpunkt der Ermittler. Noch am Mittwoch wollte die Bundesanwaltschaft mit der Vernehmung der ersten Festgenommenen beginnen, wie die Sprecherin sagte.

Reichsbürger sind Menschen, die die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht anerkennen. Sie weigern sich oft, Steuern zu zahlen. Oft stehen sie im Konflikt mit Behörden. Der Verfassungsschutz rechnet der Szene rund 21 000 Anhänger zu.