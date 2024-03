1 Kein Kleingeld: Rund 22 Milliarden Euro betrug das Steueraufkommen netto bei den Kommunen im vergangenen Jahr. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Zoonar/IMAGO/Zoonar.com/stockfotos-mg

Die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im Südwesten sprudeln: Die Netto-Einnahmen stiegen im Jahr 2023 auf 21,5 Milliarden Euro. Das ist deutlich mehr als im Jahr zuvor.









Die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben im vergangenen Jahr elf Prozent mehr Steuern eingenommen als 2022. Im Durchschnitt erhielten sie 1.903 Euro pro Kopf, wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte.