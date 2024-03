Fast 670 000 Schusswaffen in Privatbesitz

Revolver und Gewehre gehören dazu, Maschinenpistolen und Flinten auch: In Baden-Württemberg gibt derzeit rund 669 000 Schusswaffen in Privatbesitz. Das geht aus den vom Bundesverwaltungsamt veröffentlichten Zahlen des nationalen Waffenregisters für den Südwesten hervor. Diese verteilen sich zum Stichtag 31. Dezember 2023 auf 114 492 in Baden-Württemberg gemeldete Personen. Die höchsten Zahlen weist Bayern auf, mit 1,13 Millionen Waffen. Auch im bevölkerungsreichsten Bundesland, Nordrhein-Westfalen, sind die Zahlen mit fast 854 000 schussfähigen Waffen deutlich niedriger als im Freistaat.