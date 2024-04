1 Der Führerschein in Deutschland wird immer teurer und kann mittlerweile bis zu 4400 Euro kosten. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rainer Droese

Bis zu 4400 Euro kann ein Führerschein heutzutage schon mal kosten. Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg sieht Verantwortung dafür auch in politischen Entscheidungen.









In der Debatte um steigende Kosten für den Führerschein hat der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg die Politik in die Pflicht genommen - auch mit Blick auf erwartete weitere Erhöhungen. Einer ADAC-Berechnung zufolge kann der Weg zum Führerschein mittlerweile bis zu etwa 4400 Euro kosten. Mitverantwortlich dafür seien politische Entscheidungen, wie Verbandschef Jochen Klima laut vorab verbreitetem Redemanuskript anlässlich einer Mitgliederversammlung am Samstag in Pforzheim sagte.