Eine erste wichtige Entscheidung, die werdende Eltern treffen müssen: Der Name für das Kind. Auch 2023 gab es dabei wieder deutliche Trends.









Emma und Noah - so haben Eltern ihre Kinder 2023 im Südwesten am liebsten genannt. Sie führen das Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, an. Damit gibt es nach zwei Jahren einen Wechsel an der Spitze der beliebtesten Mädchennamen.