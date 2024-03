1 Sollte Cannabis freigegeben werden, müssten 21 Häftlinge im Südwesten sofort freigelassen werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Pleul

Es ist eines der großen gesellschaftlichen Vorhaben der Ampel-Koalition: Kiffen soll für Erwachsene bald in Grenzen legal sein. Das hätte auch Folgen für den einen oder anderen Häftling im Südwesten.









Link kopiert



Bei einer Cannabis-Legalisierung zum 1. April müssten in Baden-Württemberg nach Angaben des Justizministeriums 21 Häftlinge sofort freigelassen werden. Die Staatsanwaltschaften müssten in insgesamt 25 000 Altfällen händisch überprüfen, ob die Vollstreckung von Strafen gestoppt werden muss. „Die Belastung durch das rückwirkende Gesetz ist enorm und noch längst nicht zu Ende“, sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag. Zuerst hatte der SWR darüber berichtet.