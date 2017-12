In den nächsten Tagen bis zum Weihnachtsfest werden in vielen Häusern Krippen aufgebaut. So auch bei Familie Krumm in Calmbach, Altwiesenstraße 5. Allerdings befindet sich dort die Krippe nicht in der "guten Stube", sondern vor dem Haus – genauer gesagt in einem Fass. Diese Idee dazu brachte Jürgen Krumm aus einem Urlaub in Südtirol mit. Von Simone und Timo Neuweiler erhielt er das Fass, dessen Inneres er für die Krippe mit ihren 15 Terrakotta-Figuren ausbaute. In den Bau der Krippe und in ihre Ausstattung hat Krumm etwa 50 Arbeitsstunden investiert. Zu sehen ist das abends beleuchtete Kunstwerk noch bis Anfang Januar. Foto: Ziegelbauer