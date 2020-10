Bad Teinach-Zavelstein Wieder neuer Standort für Waldorfschule Calw

Doch Wendel will die Türe nicht umgehend zuschlagen. Im Gegenteil: Der Schultes hat eine Ersatzfläche in petto. Ortsausgangs von Rötenbach in Richtung Würzbacher Kreuz befindet sich linker Hand eine Fläche, die einst als Gewerbegebiet angedacht war. "Zettelberg II" heißt diese und hat eine ungefähre Größe von 10.000 Quadratmetern. "Das gehört alles der Stadt", freut sich Wendel, dass man keine mühsamen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern führen muss.

"Schule kann mit Naturnähe arbeiten"

Ein weiterer Vorteil des jetzt wiederentdeckten Geländes: "Das hat nicht nur die richtige Größe, sondern ist auch vier- und nicht dreieckig wie das andere", meint Wendel. Zwar räumt er ein, dass die Topografie durchaus anspruchsvoll sei, für einen Schulstandort aber taugen würde. "Für ein Gewerbegebiet ist das nicht optimal", blickt Wendel zurück. Steilhänge müssten an besagtem Gelände allerdings auch nicht abgetragen werden, jedoch sei die Lage eben naturgegeben. "Aber eine Schule kann mit der Naturnähe arbeiten", ist der Verwaltungschef überzeugt.

Ram Shabab Schulz, Geschäftsführer der Waldorfschule, sieht in dem avisierten Grundstück einen "ziemlich guten Standort". Allerdings müssten erst noch sämtliche Mitglieder und Gremien der selbstverwalteten Schule befragt werden. "So eine Standortfrage ist ja schon eine weitreichende Entscheidung", stellt Schulz klar. Die breche man natürlich nicht übers Knie, sondern lasse "alles in Ruhe an sich vorbeiziehen".

Neubau bei Zavelstein nicht machbar

Allerdings versichert Schulz, dass die Gremien der Emil-Molt-Schule "wohlwollend prüfen" würden. Natürlich hat man sich den Standort bereits angeschaut, hält ihn auch für machbar. Entscheiden müssen aber die Gremien der Waldorfschule.

Wendel jedenfalls freut sich, dass man so schnell ein anderes Areal aus dem Hut zaubern konnte. Die Erkenntnisse der vergangenen Monate seien eben so gelagert, dass ein Schulneubau in der Schulstraße bei Zavelstein schlicht nicht machbar ist. "Da hätte man mit zu vielen Kompromissen anfangen müssen", erklärt Wendel.

Änderung des Bebauungsplans nötig

Klar sei jedenfalls, dass sich eine Mehrheit des Gemeinderates auch bei der alljährlichen Klausurtagung offen für die Ansiedlung der Waldorfschule gezeigt habe. Doch bis die Bagger in Rötenbach anrollen, dauert es noch eine ganze Weile. Die erste Hürde: Der dort schon gültige Bebauungsplan gibt aktuell keinen Schulbau her. Das müsse man natürlich ändern, sonst gehe gar nichts, sagt der Rathauschef. Allerdings sei das ja im Gemeinderat bei Bedarf einigermaßen schnell erledigt.

Mit einer Entscheidung der Waldorfschule rechnet Schulz bis Ende des Jahres. Falls man sich für den Standort in Bad Teinach-Zavelsteins Stadtteil Rötenbach entscheidet, dauert es noch mindestens bis zum Schuljahr 2023/2024, ehe das Gebäude in Betrieb geht. Auch die Schülerzahl ist jetzt geklärt. Bürger hatten immer wieder Befürchtungen geäußert, dass ein gigantischer Schulkomplex mit 700 oder mehr Schülern aus dem Boden gestampft werden könnte. Dem ist jetzt defintiv nicht so, weiß Wendel zu beruhigen: "Das wird einzügig mit 13 Klassen und je maximal 24 Schülern." Nach Adam Riese ist also höchstens mit 312 Schülern zu rechnen.

Radweg als Standortvorteil

Eines Tages dann wohl auch ein Standortvorteil wird der geplante Radweg von Rötenbach ans Würzbacher Kreuz, der einen wichtigen Lückenschluss im Radwegenetz darstellt. Fertig wird der, so auch die Hoffnung von Wendel, wohl vor der Waldorfschule. 2021 ist hier angepeilt, aber nicht sicher, weil das Land als Kostenträger auftritt und die Haushaltsmittel bereitstellen muss.