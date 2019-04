Bad Teinach-Zavelstein Überkinger: Premium-Marken wachsen

Durch eine sehr gute Entwicklung des Markengeschäfts sei der Umsatz um 7,4 Millionen Euro auf 149,6 Millionen Euro gesteigert worden, teilte die Unternehmensgruppe am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Bad Teinach mit. Zur Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA gehören verschiedene Regionalmarken in Süddeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle und andere) sowie nationale Marken (afri, Bluna, Niehoffs Vaihinger und Klindworth).

"In der Summe war es für uns ein schönes Jahr", sagte Martin Adam, Geschäftsführer der Karlsberg International Getränkemanagement GmbH. "In allen Bereichen konnten wir Umsatzsteigerungen erzielen, die über dem Markttrend lagen", sagte Adam. Der Konzernüberschuss betrug 8,4 Millionen Euro. Aufgrund der positiven Ertragslage steigere sich auch die Dividende um 14 Prozent. Für Stammaktien für das Geschäftsjahr 2018 sollen 40 Cent je Aktie ausgeschüttet werden, für Vorzugsaktien 48 Cent. "Unser Wachstum fußt auf der Fokussierung auf unsere Premium-Marken, die wir durch Innovationen weiter stärken konnten. Auch künftig wollen wir unser Markengeschäft weiterentwickeln", sagte Adam.

Anstieg der Umsatzerlöse