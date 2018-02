Bad Teinach-Zavelstein Bau des umstrittenen Mehrfamilienhauses gestartet

"Ursprünglich sollte die Erde auf die Jubiläums-Festwiese unterhalb der Stadtmauer gebracht werden, und der Eigentümer wäre auch einverstanden gewesen", so Wendel. Doch die Fläche war schlichtweg zu nass, und die schweren Maschinen hätten dort einen nicht unerheblichen Schaden hinterlassen. Ganz zu schweigen von der Dreckspur, die sich in der Folge durch den Ort gezogen hätte. "Also habe ich entschieden, dass die Erde mit den Krokuszwiebeln auf die ursprüngliche Erweiterungsfläche für den Waldfriedhof gebracht wird, um dort eine magere Blühwiese entstehen zu lassen, auf der dann im Frühjahr hoffentlich auch der Krokus zur Geltung kommt", führte der Bürgermeister aus. Die Fläche würde – wenn überhaupt –­ erst in vielen Jahren für den Friedhof gebraucht. Mit einer Blumenwiese könne außerdem das Gesamtbild an dieser Stelle bereichert werden, die durch Spaziergänger, Wanderer und den Ruhewald stark frequentiert ist.