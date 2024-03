1 Die Leiche der 51-jährigen Mutter der in Hockenheim Getöteten wurde in einem See bei Bad Schönborn gefunden. Foto: dpa/René Priebe

Sie sollen erst die Großmutter, dann die Mutter getötet haben: Bei der Festnahme hatten die Tatverdächtigen das wenige Wochen alte Baby der 27-Jährigen bei sich. Bisher machen sie keine Aussagen.









Die beiden Tatverdächtigen im Fall des mutmaßlichen Doppelmordes an Mutter und Tochter in Nordbaden sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft ein Ehepaar. Der 43-jährige Mann und seine 44 Jahre alte Frau stammten aus Sandhausen, einer Kleinstadt südlich von Heidelberg, teilte die Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit. Es handelt sich demnach um ein deutsches Ehepaar. Bisher hatten die Ermittler einen entsprechenden Bericht der „Bild“-Zeitung nicht kommentiert.