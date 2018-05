Bad Rippoldsau-Schapbach Weniger Wasser wegen Bohrungen?

Wie Hoferer weiter mitteilte, habe er nur eine mündliche Zusage, dass ein geologisches Gutachten erstellt werden müsste, bevor mit dem Langzeitpumpversuch begonnen werden könne. Bürgermeister Bernhard Waidele sagte, dass die Gemeinde nur wenige Möglichkeiten habe, denn die Bohrungen fänden nicht auf Gemeindegebiet, sondern im Staatswald statt. Man werde sich aber im Interesse der Bürger dieser Problematik annehmen.

Für Gemeinderat Franz Günther wäre es wichtig, die Hintergründe für diese Probenbohrungen und Entnahme festzustellen und entsprechende Kontakte aufzunehmen, um an diese Informationen zu kommen.

Ramon Kara regte an, dass sich die Betroffenen an den Bürgerbeauftragten in Stuttgart wenden sollten, was er schon als sehr erfolgreich erlebt hat. Beate Belz stellte die Frage in den Raum, warum das Wasser aus der Gemeinde gewollt werde und ob man in Peterstal keine Quellen mit gutem Wasser habe.