Bad Rippoldsau-Schapbach Polizei löst "Lost-Place-Party" in ehemaliger Kurklinik auf

Bad Rippoldsau-Schapbach - "Lost places" – ein pseudo-englisches Wort, das es so im Englischen nicht gibt. Übersetzt heißt es so viel wie "vergessener Ort". Es gibt mittlerweile eine regelrechte Szene, die solche verlassenen Gebäude wie alte Fabriken aufsucht, um sich dem morbiden Charme hinzugeben. Nicht selten tauchen im Anschluss Videos in sozialen Medien und Netzwerken auf. Und häufig gehen sie mit Verstößen gegen Verordnungen und Gesetze einher. So auch am Wochenende im Kreis Freudenstadt.

