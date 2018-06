Bad Rippoldsau-Schapbach Jean Paul Imbert gibt sein 20. Orgelseminar im oberen Wolftal

An dem Seminar, das von Montag, 16. Juli, bis Freitag, 20. Juli, stattfindet, können sowohl Schüler, als auch professionelle Organisten teilnehmen.

Während des fünftägigen Bad Rippoldsauer Sommerkurses besteht die Möglichkeit, in ruhiger, entspannter Atmosphäre Orgelliteratur nach eigener Wahl zu erarbeiten. Unterrichtssprachen sind Deutsch, Französisch und Englisch. Während des Seminars unterrichtet Imbert an der Mönchorgel mit ihren 35 Registern und 2402 Pfeifen in der Bad Rippoldsauer Pfarr- und Wallfahrtskirche Mater Dolorosa in Artikulation, Spieltechnik und Registrierung.

Imbert lehrt an der Schola Cantorum in Paris, und leitet regelmäßig Meisterkurse im Ausland. Weitere Übungsmöglichkeiten für die Seminarteilnehmer bestehen an der Orgel in der Schapbacher Pfarrkirche St. Cyriak und in der Hauskapelle St.Vinzenz in Bad Rippoldsau. Während des Orgelseminars gibt es drei Orgelkonzerte. Den Anfang macht das Dozentenkonzert von Imbert am Montag, 16. Juli, ab 20 Uhr in der Pfarr- und Wallfahrtskirche. Am Mittwoch, 18. Juli, ab 20 Uhr tritt Elmar Lehnen aus Kevelaer auf. Der Organist ist in Bad Rippoldsau kein unbekannter Kirchenmusiker.