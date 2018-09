Bad Rippoldsau-Schapbach Im Kirchenchor und der Pfarrgemeinde sehr engagiert

Bad Rippoldsau-Schapbach (id). Albert König aus Bad Rippoldsau feiert am heutigen Montag seinen 80. Geburtstag. Er engagierte sich in der Bad Rippoldsauer Kirchengemeinde, im Kirchenchor und in den örtlichen Vereinen. Geboren wurde Albert König am 24. September 1938 in Breitnau, wo er seine Elektrikerlehre begann. Mit 25 Jahren legte er in Freiburg die Elektroin­stallateur-Meisterprüfung ab.