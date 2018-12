Mehr als 1600 Euro kamen beim Pfarrfest der Pfarrgemeinde Mater Dolorsao in Bad Rippoldsau zusammen. Das Gemeindeteam beschloss, das Geld der Vesperkirche in Freudenstadt zu geben. Die Vorsitzende des Gemeindeteams, Bettina Schmid (links), übergab die Spende an Martina Grebe, die dafür im Namen der Steuerungsgruppe der Vesperkirche dankte. Pfarrer Frank Maier sagte, dass das Geld einem guten Zweck zur Verfügung gestellt werde. Wie Martina Grebe ausführte, ist es eines der Hauptziele der Vesperkirche, die Menschen aller sozialen Gruppen miteinander ins Gespräch zu bringen und vor allem den Menschen am Rande eine würdige Wertschätzung zu verschaffen. Neben täglich etwa 250 Mittagessen – darunter auch Vegetarisches – gibt es bei der Vesperkirche an einigen Tagen ein kulturelles Programm. Foto: Schmid