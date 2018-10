Bad Liebenzell Zwei Verletzte bei Unfall auf L 573

Ein Autofahrer war gegen 19.45 Uhr in Richtung Unterhaugstett unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr geriet. Beim Gegenlenken kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Die beiden Fahrer wurden verletzt und in Kliniken gebracht.

Die Feuerwehr aus Bad Liebenzell wurde mit einem Großaufgebot alarmiert, genauso wie die Feuerwehr Neuhausen.

Nach erster Sichtung konnte Entwarnung gegeben werden und die Fahrzeuge konnten die Anfahrt abbrechen. Ein Löschfahrzeug wurde jedoch zur Einsatzstelle beordert, um diese auszuleuchten.

Die Strecke war während dieser Zeit für den Verkehr komplett gesperrt.