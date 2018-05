Bad Liebenzell Viele Meistertitel werden gefeiert

Lukas Scherer motivierte Eltern, Kinder, passive und aktive Spieler an dem Spaß-Siebenmeterturnier teilzunehmen, was auch rege angenommen wurde. Die zusammengewürfelten Teams in allen Altersklassen, hatten großen Spaß an der Aktion. Die Siegerteams wurden später mit Preisen belohnt.

So sorgte auch ein Quizfragebogen dafür, dass sich die Jüngeren in einen Dialog mit der älteren Generation begeben mussten, denn einige Fragen nach dem Gesamtalter der drei Vorstandsmitglieder, oder Gründungsjahr der Spielgemeinschaft, konnten sie nicht beantworten. Aber genau dieser Hintergedanke steckte bei beiden dieser Aktionen dahinter: miteinander sprechen und sich auch besser kennenlernen.

Familiär geht es zu bei der Spielgemeinschaft Hirsau/Calw/Bad Liebenzell (SG HCL) und so soll es auch bleiben. Deshalb fällt es auch immer schwer, wenn der Verein Spieler oder Trainer verabschieden muss. Bei den Männermannschaften wurden Philipp Eberhardt, Marius Mast und Jürgen Kost, bei den Jugendtrainern Steffi Berkemer und Matthias Kirchherr von Erwin Noller, Michael Keller (Männerwart) und Carolin Winkler (Jugendwartin) für ihre Leistungen und Verdienste im Verein geehrt.

Für besonderes Engagement im Verein wurden dieses Jahr Michael Keller und Michael Kraut für ihren spontanen Einsatz als Trainerduo der ersten Männermannschaft, Andrea Strecker für ihre Einsätze als Physio bei Männer 2 und A- und B-Jugenden und bei Marion Schröder für Öffentlichkeitsarbeit in Print- und Onlinemedien, Vereinsaktionen, Sponsorensuche sowie Vereinsbekleidung, mit Blumensträußen und Geschenken bedacht.

Zeit der Könige

Gegen Nachmittag durften sich die zahlreichen Besucher die vom Grillmeister Torsten Kleinertz gebratenen Steaks und Grillwürste munden lassen oder von den leckeren, von Eltern gespendeten Kuchen und Torten den Abschluss versüßen.

Der Abschluss war die Zeit der Könige. Die Torschützenkönige bei den Aktiven der Saison 2017/2018 im Bezirk Achalm-Nagold: Daniel Heisler, erster der Bezirksliga mit 180 Toren (Männer 1), Imanuel Fahrer, siebter der Bezirksklasse mit 116 Toren (Männer 2), Isabella Micelotta, erste Kreisliga A mit 161 Tore (Frauen). Auch sie durften sich über Geschenke freuen.

Erwin Noller, Dietmar Fischer und Torsten Kleinertz vom Vorstand organisierten dieses tolle Ereignis.