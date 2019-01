Bad Liebenzell Tanzelite zu Gast

Bad Liebenzell. Tanzsport auf höchstem Niveau in den lateinamerikanischen Tänzen sowie in den klassischen Standardtänzen bietet die Freizeit und Tourismus Bad Liebenzell GmbH (FTBL) am Donnerstag, 24. Januar, ab 19 Uhr bei der "Show der Meisterpaare" im Spiegelsaal des Bad Liebenzeller Kurhauses. Einlass ist ab 18 Uhr.