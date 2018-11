Bad Liebenzell Pfarrer: Kunst ist kein Luxus, sondern ein Grundbedürfnis

Nach dem "Vater unser" und dem Segen spielten die swingenden, groovenden, trompetenden und posaunenden Männer und Frauen einen Brass Boogie. Tuba, Eufonium und Schlagzeug waren ton- und taktgebend.

Es gab viel Beifall. Auch deswegen, weil der Posaunist Martin Traub zu Beginn des Konzertes ausdrücklich klarstellte, dass geklatscht werden darf. Die Band freue sich stets über diesen Zuspruch, "sofern er aus der Freude heraus entstehe".

Die besagten Fenster der Monakamer Kirche werden zwischenzeitlich als Weltkunst tituliert. Es sind zwei Motivfenster des Glaskünstlers Johannes Schreiter. Sie wurden geschaffen als konstruktive Auseinandersetzung mit dem beeindruckenden, weil spätgotischen Monakamer Altarretabel von 1497. Thematisch behandeln sie die "Auferstehung" (Ostern) und "Pfingsten" (Ankunft des Heiligen Geistes bei den Aposteln). Bewusst gewählt war eine kleine Lesung einer der drei Trompeterinnen mit einem Text des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King: "Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere Nächte finsterer als 1000 Mitternächte, so wollen wir stets daran denken, dass es in der Welt eine große segnende Kraft gibt, die Gott heißt."

Karl Sutor, Pfarrer im Ruhestand, bezeichnete Kunst in der Kirche "nicht als Luxus, sondern als Grundbedürfnis einer jeden Gemeinschaft". Sutor bereicherte den Gottesdienst mit seinen Gedanken zur Bedeutung des Volkstrauertages. Er erinnerte an das "Trauernde Elternpaar von Käthe Kollwitz", jenes weltberühmte Kunstwerk, welches das furchtbare Leid des Krieges auf dem deutschen Soldatenfriedhof Vladslo (Flandern) symbolisiert. Sutor erinnerte an das Ende des Ersten Weltkrieges vor 100 Jahren. Dieser Krieg forderte viele Millionen Tote. Auch im Dreißigjährigen Krieg vor 400 Jahren entstand unendliches Leid für die Menschen. Die Kollwitz-Figuren wurden 1932, gerade noch rechtzeitig vor der Machtergreifung Hitlers, am Grab des gefallenen Sohnes Peter aufgestellt. Die Figuren stehen als Mahnung.

"Es solle niemand sagen, der Volkstrauertag habe sich erübrigt", so Sutor. Heute würden die Parolen wieder lauter, die schon zwei mal ins Verderben geführt hätten, wo schon zwei mal Männer, Frauen und Kinder gestorben seien.