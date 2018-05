Bad Liebenzell Palais Vischer wird besucht

Berühmter Bewohner

Das Palais Vischer in Calw zählt zu den schönsten Bauten in Calw. Seine Geschichte reicht zurück bis in die Zeit der berühmten Calwer Compagnie. Erbaut wurde es am Ufer der Nagold in den Jahren 1787 vom 1791 vom herzoglichen Oberbaudirektor Reinhard Ferdinand Fischer. Er war Baumeister am württembergischen Hof.

Das Gebäude war Wohn- und Handelshaus des Johann Martin Vischer, Leiter der Calwer Floß- und Holzhandlungscompagnie. Seit 1994 wird das Gebäude als Museum der Stadt Calw genutzt. Die Teilnahme kostet zwölf Euro.