Bad Liebenzell Möttlingen kürt Schützenkönig

Der Luft- und Sportpistolenschütze wird den Verein 2019 beim Bezirkskönigschießen vertreten. Insgesamt hatten mehr als 30 Vereinsmitglieder am diesjährigen Königschießen teilgenommen, darunter auch die von Yvonne Atz trainierten Jugendlichen. Auch hier musste Titelverteidiger Simon Gäckle seinen "Thron" am Ende räumen. An seiner Stellen sitzt jetzt Tim Bartsch mit seinem Gefolge Eileen Bartsch, Luka Stahl und Sabrina Hettich.