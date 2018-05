Bad Liebenzell Lehrermangel und kein Ende in Sicht

Der seit Jahren grassierende Lehrermangel führe nicht zuletzt zu massiven Problemen bei der Inklusion – der Integration von Behinderten in normale Schulen – sowie zu schwerer Überlastung des bestehenden Lehrerpersonals. Auch für das nächste Schuljahr sei Unterrichtsausfall nicht abzuwenden. Aber am Schlimmsten: Besserung sei nicht in Sicht. Es dauere Jahre, bis zusätzliche Lehrer ausgebildet sind.

Massive Vorwürfe richtete die Lehrerin an die Landesregierung: Ausgerechnet in der Zeit voller Kassen werde an den Schulen weiter geknausert. "Das Finanzministerium bestimmt, wie viele Lehrer eingestellt werden – und nicht das Bildungsministerium", sagt sie nach einer Sitzung von rund 240 Personalräten aus dem Bereich des Schulamts Pforzheim.

Problem Nummer eins: Inklusion. "Zwei Jahre Inklusion – wir müssen reden", hießt denn das Motto der Versammlung in Bad Liebenzell. Vor zwei Jahren sei die Integration Behinderter an normalen Schulen zum Gesetz erhoben worden, 4000 zusätzliche Lehrerstellen habe die GEW seinerzeit für das Land gefordert, um die anfallende Mehrbelastung der Pädagogen auszugleichen – lediglich 1300 habe die Landesregierung damals bewilligt. Fazit der Personalräte in Bad Liebenzell: "Mindestens 3500 zusätzliche Lehrerstellen sind notwendig, damit die Inklusion läuft", so Schaufelberger.