Bad Liebenzell Kulturbahn steht wegen Waldarbeiten am Gleis still

Ulmen, Eschen und Robinien stellen den Hauptteil des Holzeinschlags dar, die in diesem Abschnitt sehr konzentriert die Fläche bedecken. Letztere ist eine sehr schnell wachsende Baumart mit geringen Ansprüchen an die Qualität des Bodens und kommt ursprünglich aus Amerika. Sie wurde in der Vergangenheit oft als Zier- und Alleebaum gepflanzt und kommt auch mit relativ trockenen Perioden mühelos klar. Auffallend an diesem Laubbaum sind die weißen Blüten und die bohnenähnliche Samen von grau- bis brauner Farbe, sowie die sehr grobe Rinde. Die und die Früchte gelten als giftig. Da die Robinie über die Fähigkeit zum Stockausschlag, auch Wurzelbrut genannt, verfügt, dürfte sie nach Rodungen auch wieder schnell nachwachsen.