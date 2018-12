Der Organisator des Huchenfelder Sparkassencrosslaufs, Wolfgang Hohl (Zweiter von links), hat den Teilnehmern der Ludwig-Uhland-Schule am Crosslauf einen Scheck in Höhe von 100 Euro übergeben. Das Geld stammt vom Leichtathletikverein Huchenfeld. Beim Huchenfelder Crosslauf können Schüler deutsche Top-Athleten kennenlernen. Außerdem sollen die Kinder Spaß an der Bewegung bekommen. Über das Geld freuten sich neben den Schülern Lehrerin Sina Bühler, Rektor Hans-Jürgen Weber (Zweiter von rechts) und Konrektor Dieter Thielbeer. Foto: Schule