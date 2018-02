Bad Liebenzell Käpsele sind vier Tage unter sich

Bad Liebenzell. Bemerkenswert ist laut Veranstalter, dass im laufenden Bundeswettbewerb Informatik 121 Teilnehmer aus Baden-Württemberg teilnahmen, von denen 78 die zweite Runde erreicht haben. Die Zahl der erfolgreichen Teilnehmer, die für das Jugendforum Informatik berücksichtigt werden, stieg damit von 63 im Vorjahr um circa 24 Prozent.

Überdurchschnittliche Qualifikationsquote

Die Qualifikationsquote für Baden-Württemberg liegt bei 64 Prozent und damit deutlich über dem Bundesschnitt (56 Prozent). Dieses hohe Niveau im Südwesten sei auch dem Jugendforum Informatik zuzuschreiben, heißt es in einer Pressemitteilung der Einrichtung. Einige der Bewerber um die Teilnahme am Jugendforum haben angegeben, dass die Chance auf eine Einladung zum Jugendforum wesentliche Motivation für ihre Wettbewerbsteilnahme war. Im Rahmen des viertägigen Seminars und in Kooperation mit führenden IT-Unternehmen der Region sowie der Uni Stuttgart bekommen diese begabten Jugendlichen vertiefte Einblicke in IT-Fachthemen, die sonst nur einem spezialisierten Fachpublikum möglich sind. In konkreten Projekteinheiten trainieren die Jugendlichen ebenfalls für die Finalrunde.