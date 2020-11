Bad Liebenzell In Kurstadt fehlen Parkplätze

Auf eine entsprechende Anfrage von Stadträtin Katrin Heeskens von der Unabhängigen Liste (UL) teilte der Ortsvorsteher der Kernstadt von Bad Liebenzell, Lucas Wehner, mit, dass sich auch der Ortschaftsrat über den Bedarf Gedanken machen werde und seine Ergebnisse bis Ende November an die Stadtverwaltung weiterleite. "Wir brauchen Parkplätze", so Wehners klare Ansage.

Als nächsten Schritt lässt die Stadtverwaltung die nötige Zahl der Parkplätze berechnen. Zudem werden Defizite analysiert. Schließlich stellen die Verkehrsplaner Lösungen vor. Über diese Punkte will die Verwaltung den Gemeinderat im März oder April 2021 informieren.

In der Sitzung brachten Sebastian Kopp (UL) sowie Erich Grießhaber (Bündnis 90/Die Grünen) für ihre Fraktionen den Antrag ein, die Regulastraße an Samstagen, Sonn- und Feiertagen zu einer Einbahnstraße umzuwandeln, um Parkplätze zu schaffen. "Falls man ein Schrägparken ermöglichen würde, könnte die Stadt sicherlich mehr als 200 Parkplätze zu äußerst geringen Kosten erstellen", heißt es in dem Antrag. "Bei zwei Lichterfesten in der Vergangenheit wurde die Regulastraße als Einbahnstraße genutzt und dort konnten fast 200 Autos parken", ist darin zu lesen. Gerade bei Großveranstaltungen an Wochenenden und Feiertagen komme es zu Engpässen.

Naturschutzbehörde redet im Monbachtal mit

Stadtrat Thomas Becker (UL) fragte, ob es auch für das Monbachtal Planungen gebe. Auch hier stünden zu wenig Parkplätze zur Verfügung. Becht antwortete, dass man bei dieser Frage erst noch einen Termin mit der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt brauche.

Stadtrat Dietmar Lehmann-Schaufelberger (Bündnis 90/Die Grünen) jedenfalls lobte, dass das Parkplatzproblem nun angegangen werden soll. Er sprach von einem Schritt in die richtige Richtung.

Bürgermeister Dietmar Fischer gab jedoch gerade im Hinblick auf Ideen zur Regulastraße zu bedenken, dass die Stadt von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen durchzogen werde. Dabei müssten die entsprechenden Stellen einbezogen werden: "Das Tal ist so, wie es ist." Er freute sich darüber, dass es im Hinblick auf das Ochsen- und Mühlenareal Bewegung bei den Parkflächen gebe. Zusätzliche Parkflächen sind nach seiner Ansicht dringend notwendig, da die ärztliche Versorgung in der Kurstadt außerordentlich gut und Bad Liebenzell ein "touristisches Aushängeschild" sei.

In den Bereichen Altstadt mit Sanierungsgebiet sowie Stadtmitte und Touristik stehen derzeit 1153 Parkplätze zur Verfügung.