Bad Liebenzell Hochwertiges Fahrrad aus Geschäft gestohlen

Die Täter stiegen, nachdem sie ein kleines Loch in die Fensterscheibe geschlagen und im Anschluss den Schließmechanismus entriegelt hatten, in das Geschäft in der Bahnhofstraße ein. Im Verkaufsraum wird gezielt das 5600 Euro teure E-Mountainbike entwendet.

Zwei weitere Fahrräder stellten die Diebe zum Abtransport bereit. Vermutlich wurden die Eindringlinge bei ihrer Tatausführung gestört und ließen die bereitgestellten Fahrräder zurück.

Wer in der Nacht zum Sonntag im Bereich des Fahrradgeschäfts verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad-Liebenzell, Telefon 07052/1333, in Verbindung zu setzen.