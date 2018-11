Bad Liebenzell Geplantes Parkdeck erhitzt die Gemüter

Im Hinblick auf weitere Kürzungsmöglichkeiten hatte die Verwaltung eine elfseitige Übersicht über den vorgesehenen Unterhaltsaufwand vorgelegt. Auch durch dortige Kürzungen ergaben sich in der Summe Einsparungsvorschläge in Höhe von 680 000 Euro. "Mir fehlen jetzt noch 1,1 Millionen Euro, um den notwendigen Übertrag an den Vermögenshaushalt zu schaffen", fasste der Stadtkämmerer den Erfolg zusammen. Trotzdem lehnte der Verwaltungs- und Finanzausschuss eine Beschlussempfehlung für den Gemeinderat ab. Das gilt auch für den vorgesehenen Personaletat, der mit 5,89 Millionen Euro um sechs Prozent höher angesetzt ist als 2018. Als Gründe nannte Hauptamtsleiter Werner Komenda Tarifsteigerungen sowie Verstärkungen in den Bereichen Kindertagesstätten, Schulen, Hauptamt und Kämmerei.

Große Differenzen gab es bei der Behandlung des Vermögenshaushaltes. Schon bei der Behandlung des mittelfristigen Investitionsplanes im Oktober hatten sich Widerstände gegen ein vorgesehenes Parkdeck im Thermenbereich abgezeichnet. Jetzt wurde die Investition in Höhe von 4,1 Millionen Euro aus dem Vermögenshaushalt gestrichen. Die Finanzierung erfolgt über den Haushalt der Freizeit und Tourismus GmbH als Grundstückseignerin.

Dies hat der Aufsichtsrat der Tochtergesellschaft, dem auch Vertreter des Gemeinderats angehören, beschlossen. Sowohl Sebastian Kopp als auch Katrin Heeskens kritisierten dieses Verfahren als undemokratisch und auch moralisch nicht korrekt. Dem Gemeinderat und damit der Bürgerschaft würden die Entscheidung über ein beträchtliches Finanzvolumen entzogen.

Bürgermeister Dietmar Fischer verteidigte das Verfahren. Es sei formal korrekt, und Vertreter des Gemeinderates hätten bei der Entscheidung im Aufsichtsrat demokratisch mitgewirkt. Wie zu erwarten verweigerte der Ausschuss deshalb auch beim Vermögenshaushalt die zustimmende Empfehlung an den Gemeinderat.