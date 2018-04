Bad Liebenzell Egarten von fünf Sternen erleuchtet

Bad Liebenzell Unterhaug­stett. Thomas Möller, Hauptgeschäftsführer für Baden-Württemberg, war eigens aus Stuttgart angereist, um Fahne und Urkunde zu überreichen. "Meisterhaft" nennt sich das Siegel einer Qualitätsoffensive des Verbandes. Nach eingehender Prüfung verleiht er als höchste Auszeichnung die fünf Sterne.

Der Weg dahin ist steinig, zumal alle Kriterien der zuvor mühsam erworbenen Auszeichnungen nochmals auf den Prüfstand kommen. Dabei werden Gewissenhaftigkeit, Sorgfalt und Erfahrung vorausgesetzt sowie fachliche Professionalität, ökologisch ausgerichteter Bauweise sowie hervorragende Planung und Ausführung. Gewichtige Kriterien für einen solchen Top-Leistungsbetrieb sind zudem die kontinuierliche Fortbildung des Personals, und ein hoher Standard der technischen Ausrüstung. Das alles wird im Rahmen eines komplexen Punktesystems bewertet. Danach werden Auszeichnungen anderer Verbände und sogar Beurteilungen von Auftraggebern herangezogen. Auch das generelle gesellschaftliche und berufliche Engagement des Firmenchefs zählt mit. Hier konnte Martin Hirschberger als Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft und als Obermeister der Bauinnung Calw-Nagold punkten.

Es waren in der Tat hohe Anforderungen, bis die fünf Sterne über dem Egarten zu strahlen anfingen. Mit Recht, denn von den 320 Teilnehmerbetrieben am Qualitäts-wettbewerb haben bisher nur 37 die Fünf-Sterne-Marke erreicht. Die Hirschberger & Kusterer Hoch- und Tiefbau GmbH hat ihre Wurzeln im Bad Liebenzeller Stadtteil Monakam, wo sie Ende der 50er-Jahre als Tiefbaufirma von Werner Kusterer gegründet wurde. 1989 übernahm Martin Hirschberger die Führung, nachdem er zuvor eine benachbarte Hochbaufirma eingebracht hatte. Da das Unternehmen ständig weiter wuchs, erfolgte die Standortverlegung in das benachbarte Unterhaugstetter Gewerbegebiet. Dort entstand vor zwei Jahren ein neues Bürogebäude.