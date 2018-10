Bad Liebenzell Diesmal eine Würfelkönigin und Prinzessin

Etwa 50 Gäste

Etwa 50 Gäste waren diesmal ins Monakamer Dorfzentrum gekommen, um am althergebrachten Würfelspiel um das schmackhafte Hefegebäck teilzunehmen. Darunter auch überraschend viele Kinder und Jugendliche. Kein Wunder, denn die Bubenschenkel, so wurden die mit Marmelade gefüllten Hefe­stücke früher genannt, waren in alten Zeiten sogar als Belohnungsgabe für Kinder an Festtagen gedacht. Für den Vorsitzenden der Chorgemeinschaft, Uwe Meisenbacher, Grund genug, dieses Jahr eine zusätzliche Extrarunde für den Nachwuchs auszurichten. Beim Würfeln um die 110 ausgelobten Hefe­stücke und beim gemeinsamen Singen von Volksliedern in den Pausen kam beste Stimmung auf.

Der überraschende Ausgang des Würfelwettbewerbs unterstrich die familiäre Note des Abends. Denn diesmal gab es eine Würfelkönigin und eine Würfelprinzessin.